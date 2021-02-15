Müge Anlı canlı yayını bugün 15 Şubat Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün15 Şubat Pazartesi full izleme linki... Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de dopdolu bir yayın akışıyla ATV ekranlarında. Haftanın 5 günü sabah saat 10:00 itibariyle izleyici karşısına çıkan gündüz programlarının en başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (15 ŞUBAT PAZARTESİ)

MÜGE ANLI (12 ŞUBAT CUMA TEKRAR) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayeti... Müge Anlı'da aydınlatılan bir cinayet. İki sevgili birbirlerini suçladılar. Duruşmada ilginç ifadeler... Hami Kıcı'nın annesi ifadesini neden değiştirdi? Muammer Bey, Davut’un Sevgi’yi dövmesinden ve kıskançlığında dolayı bu olaya kalkıştıklarını iddia etti. Savcı karşısına çıktığını ve göğsünü gere gere anlattığını ve serbest bırakıldığını belirtti. Sevgi’nin mert bir kadın olduğunu ve Sevgi için her şeye razı olduğunu vurguladı. Ve ölesiye sevdiğini söyledi.

Kavuşmak için dakikalar saydığını ifade etti. 15 yıllık eşini 4 torun sahibi kadın için terketti. Üç aydır kayıp aşıklar canlı yayında buluştu. Muammer Cambaz ve sevgilisi canlı yayında... Semiha Cambaz, boşanmak istediğini ve çocuklarını Muammer Cambaz'a vermeyeceğini söyledi. Sevgi ve Muammer’i ahlaksızlıkla suçlayan Semiha Cambaz sakin kalmaya çalıştı.