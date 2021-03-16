Müge Anlı canlı yayını bugün 16 Mart Salı full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 16 MART SALI

MÜGE ANLI 15 MART PAZARTESİ TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çığ ailesinin yaşadığı akılalmaz olaylar sonrası Antalya il emniyeti harekete geçerek, suçlamaların odağındaki eski enişte ve üç arkadaşını 7 ay sonra gözaltına aldı.

Konya'da yaşadığı babaannesinin evinden gece 2 de evi terk eden Mert Aydın'ın bulunduğunu ama bulunduğunu çok fena dayak yediğini belli olduğunu emniyetin tekrar harekete geçtiğini ağabeyi sorguladığını denetimli serbest kaldığı açıklandı. İddiaya göre ağabey, kardeşini istismar edip dövdü. Canlı yayına katılan ağabey suçlamaları kabul etmedi.