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Müge Anlı canlı yayını bugün 16 Nisan Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı canlı yayında herkesi şaşırtan konuları ele alıyor. Peki 16 Nisan Cuma günü Müge Anlı'da neler oluyor? İşte ATV canlı yayın ve Youtube son bölüm tekrar izleme linkleriyle Müge Anlı ve Tatlı Sert...

Müge Anlı canlı yayını bugün 16 Nisan Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 16 NİSAN CUMA

MÜGE ANLI 15 NİSAN PERŞEMBE TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Arzu Salman'ın sosyal medyadan tanıştığı kişi evli çıktı. Salman, sevgilisine 623 Bin Lira kaptırdığını söyledi. 

İstanbul Bayrampaşa'da bir arkadaşıyla yaşayan Salih Demirel'in evi kundaklama sonucu küle döndü. 37 yaşındaki Demirel'in şüpheli ölümü araştırılıyor. Öldürülüp yangın süsü mü verildi?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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