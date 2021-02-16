Müge Anlı canlı yayını bugün 16 Şubat Salı full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Şubat Salı) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 16 Şubat Salı canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (16 ŞUBAT SALI)

MÜGE ANLI (15 ŞUBAT PAZARTESİ) TEKRAR YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İranlı Marjan kayboldu...

Genç kadının iş yerinden müdürü telefonla bağlanarak kendisine gelen bir haberi Müge Anlı'da paylaştı. 30 yaşındaki Marjan'ın erkek arkadaşının yanına gidecekken cadde üzerinde 3 kişi tarafından kaçırıldığını söyledi. Peki Marjan bulunacak mı? Marjan Nerede? Son gelişmeler Müge Anlı'da.

İlknur Tırsi'nin ölümü...

8 ay sonra itiraf geldi. 14 yaşındaki amca İlknur Tırsi'yi öldürdüğünü söyledi. Haberin detayları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Milyonları ekrana kilitleyen İkranur Tirsi cinayetinde kan donduran gelişme: Katili, 14 yaşındaki öz amcası çıktı!