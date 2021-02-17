Müge Anlı canlı yayını bugün 17 Şubat Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 17 ŞUBAT ÇARŞAMBA

MÜGE ANLI 16 ŞUBAT SALI TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

4 gün sonra bulunan Marjan canlı yayında.

İranlı Marjan kaçırılma anını anlattı. ''Biri arkamdan tuttu, sakin ol dedi'' diye yaşadıklarını anlatan Marjan bir şeyler saklıyor ama ne? Marjan neyden kimden korkuyor? Ne saklıyor? Kaçıran kişiler Marjan'ı neden bıraktılar? Marjan gerçekleri anlatacak mı?

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı...

Karaman'da 2013 yılında kaybolan Gülşen Caymaz'a ne oldu? kızı annesinin valizini hazırlayıp gittiği günü unutamadığını söyledi. 8 yıldır hiçbir haber alınamayan kadın öldü mü?