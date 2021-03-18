Müge Anlı canlı yayını bugün 18 Mart Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE... ATV'nin reyting rekortmeni Müge Anlı programında şüpheli kayıpları ve faili meçhul cinayetleri işlemeye devam ediyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 18 MART PERŞEMBE

MÜGE ANLI 17 MART ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

10 Mart'ta Tokat Erbaa'da boşanma davası olan 29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu'na ne oldu? Eşi Derya'nın düğün yaptığı sevgilisi Cengiz Altunoğlu'nu tehdit mi etti? (Derya’nın birlikte olduğu kişi)Şaban Bey Derya ile düğün yapmadıklarını yolda görsem Cengiz’i tanımam dedi. Derya Hanım boşanmak istediğini şu an Şaban Bey ile dini nikâhlı olduğunu tazminat filan istemediğini hiçbir şey talep etmediğini iddia etti. ''İntihar'' dedi.

Kendisi kaldı Şahap Örcün kayıplara karıştı. O gün neler yaşandı? Mehmet Ali Tunç'un iddiasına göre bu ilk intihar girişimi de değildi. Çatalan köprüsüne giden iki arkadaş neler yaşadı? Şahap Örcün'e ne oldu?

Şahap Örcün kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Şahap Örcün bulundu mu, öldürüldü mü?