Müge Anlı canlı yayını bugün 18 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetlerden çözülemeyen üçüncü sayfa haberlerine, kayıplardan kaçırılmalara kadar birçok olayı ele aldığı programıyla gönüllere taht kuran Müge Anlı, çözdüğü cinayetler ve karmaşık olaylarla izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 17 ŞUBAT ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE

Ayşe Altuntaş davasının görülen ilk duruşmasında pişman olduğunu söyleyen cinayet sanığı kuzen için, müebbet hapis istendi.

Mustafa Bey, Suriye uyruklu eşi Selva Beşali'ye 50 gündür ulaşamadığını, eşiyle tüp bebek denedikleri için yüklü miktarda parayı altına çevirdiklerini ve bu nedenle eşinin kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Beşali'nin kimlik, telefon, cüzdan ve 40 bin liralık altınlarla ortadan kaybolduğu belirtildi.

Eskişehir'de üç kişilik aile, küçük çocukları da dahil olmak üzere evlerinde bıçaklanarak ölmüş halde bulundu.