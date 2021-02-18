Müge Anlı canlı yayını bugün 18 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE
Hafta içi her gün farklı olayları ele alarak izleyicilerini ATV ekranlarına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 Şubat Perşembe günü neler olacak? İşte ATV canlı yayın ve Youtube son bölüm tekrar izle linkleriyle Müge Anlı ile Tatlı Sert...
Faili meçhul cinayetlerden çözülemeyen üçüncü sayfa haberlerine, kayıplardan kaçırılmalara kadar birçok olayı ele aldığı programıyla gönüllere taht kuran Müge Anlı, çözdüğü cinayetler ve karmaşık olaylarla izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 18 ŞUBAT PERŞEMBE
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 17 ŞUBAT ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE
Ayşe Altuntaş davasının görülen ilk duruşmasında pişman olduğunu söyleyen cinayet sanığı kuzen için, müebbet hapis istendi.
Mustafa Bey, Suriye uyruklu eşi Selva Beşali'ye 50 gündür ulaşamadığını, eşiyle tüp bebek denedikleri için yüklü miktarda parayı altına çevirdiklerini ve bu nedenle eşinin kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Beşali'nin kimlik, telefon, cüzdan ve 40 bin liralık altınlarla ortadan kaybolduğu belirtildi.
Eskişehir'de üç kişilik aile, küçük çocukları da dahil olmak üzere evlerinde bıçaklanarak ölmüş halde bulundu.