Müge Anlı canlı yayını bugün 19 Mart Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 19 MART CUMA

MÜGE ANLI 18 MART PERŞEMBE TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Boşanma davasının görüldüğü gün Tokat'ta kaybolan 29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu İstanbul'da bulundu.

53 yaşındaki Şahap Örcün'ün şüpheli kaybı... 21 gündür hiçbir iz bulunamayan Örcün'ün köprüden atladıktan sonra öldü mü yoksa kurtulup kayıplara mı karıştı? Şahap Örcün’e ne oldu? İddialar, şüpheler…

Şahap Örcün kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Şahap Örcün bulundu mu, öldürüldü mü?