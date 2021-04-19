Müge Anlı canlı yayını bugün 19 Nisan Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ve ekibi şüpheli kayıpları ve cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Bu hafta Salih Demirel'in şüpheli ölümü araştırılıyor. İşte ATV Müge Anlı canlı yayını bugün 19 Nisan Pazartesi full izleme linki...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 19 NİSAN PAZARTESİ

MÜGE ANLI 16 NİSAN CUMA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sosyal medya aşkına 623 Bin Lirasını kaptıran Arzu Hanım’ın eski sevgilisi ile olan konuşmaları Müge Anlı tarafından canlı yayında okundu. İsa Bey’in sabah ekmek almak için bile para istedi ortaya çıktı. Arzu Salman’ı dolandırdığı iddia edilen İsa'nın eski iş arkadaşı canlı yayında, İsa Bey’in cebinde 10 TL’sinin bile olmadığını, hep başkalarından para istediğini söyledi.

Salih Demirel evdeki şüpheli bir yangında hayatını kaybetti. Salih Demirel'in ölümü cinayet mi? Cinayeti örtbas etmek için mi evi yaktılar? Salih Demirel'in ev arkadaşı canlı yayında açıklamalarda bulundu.