Müge Anlı canlı yayını bugün 19 Şubat Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 19 ŞUBAT CUMA

MÜGE ANLI 18 ŞUBAT PERŞEMBE TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İki çocuk annesi Gülşen Caymaz nerede?

Arkadaşının evine giden Gülşen Caymaz bir daha evine dönmedi. Müge Anlı Karaman’da bir seyircinin aradığını bir apartmanda bir bavul bulunduğunu içinde kadın eşyaları olduğunu ve bir fotoğraf çıktığını bunu aileye gösterdiğini ailenin kızlarına benzettiğini anlattı. Ailesi valizin kızlarına ait olduğunu fakat kıyafetlerin ona ait olmadığını söyledi.

En son arkadaşı Coşkun’un evinde olan Gülşen Caymaz nerede? Bulunan gizemli valiz 8 yıldır kayıp Caymaz'a mı ait?