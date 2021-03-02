Müge Anlı canlı yayını bugün 2 Mart Salı full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 2 MART SALI

MÜGE ANLI 1 MART PAZARTESİ TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

4 aydır kayıp olan Mervenur Polat Müge Anlı'da aranıyor. İddiaların odağındaki Cüneyt Akyol'un arkadaşı konuştu. İş hanında o gün neler yaşandı? Gökhan Hamurcu gördüklerini gizliyor mu? 20 yaşındaki Mervenur Polat öldürüldü mü?

Mervenur Polat kimdir, kaç yaşında? Antalya'da Mervenur Polat'a ne oldu, bulundu mu?