Müge Anlı canlı yayını bugün 2 Nisan Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Ekranların en sevilen gündüz kuşağı yayını Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, gündem yaratmaya devam ediyor. Kayıpların, cinayetlerin, intiharların, katliamların ele alındığı programın son bölümünde, hayatını kaybeden 62 yaşındaki Ayten Sevim cinayeti için harekete geçildi. Babaların çocuklarını suçladığı olayda bakalım bugün neler yaşanacak? İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 2 Nisan Cuma full izleme linki.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları'ndan Müge Anlı'ya, Yılın En'leri Ödülü kapsamında Hizmet Ödülü takdim edildi.

Adana, Çatalan Köprüsü'nde kaybolan 2 çocuk babası 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün cesedi bulundu. Kaybolmasının ardından 34 gün geçtikten sonra elleri bağlı bulunan Örcün'ün cinayetindeki gizem çözülebilecek mi?

62 yaşındaki Ayten Sevim'in eşi Mürettin Bey, olay günü evde neler yaptıklarını göstererek anlattı. Lavaboda elini yüzünü yıkadıktan sonra salona baktığını söyleyen Mürettin Bey, eşini salonda da bulamayınca kapıya çıktığını, eşinin yerde yattığını gördüğünü ileri sürdü. Mürettin Bey, uykusu ağır olduğu için eşinin düşüşü ile alakalı hiçbir şey duymadığını, eşi düştüğünde üstünde pike olduğunu, ardından hastaneye götürdüklerini anlattı.

Eşinin isteği üzerine kızı Nurten Hanım’ın yanına gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Mürettin Bey, eşini yolda kontrol ettiğinde nefes almadığını fark ettiğini, hastaneye götürdüklerinde de öldüğü haberi aldığını belirtti. Çanakkale Biga'daki komşusu konuştu. Sevim Hanım’ın altınlarını saklamasının sebebi neydi?

Kızı Nurten Hanım, Ayten Hanım’ın altınlarını saklamasının sebebi olarak, annesini hastaneye götürdüklerinde hastane ücretini babasının vermediğini hep kendilerinin verdiğini, bu paraları da annesinin bu sebeple sakladığını, lazım olursa oradan kullanırız dediğini aktardı. 62 yaşındaki Ayten Sevim nasıl öldü?