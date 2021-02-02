Müge Anlı canlı yayını bugün 2 Şubat Salı full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de dopdolu bir yayın akışıyla ATV ekranlarında. Haftanın 5 günü sabah saat 10:00 itibariyle izleyici karşısına çıkan gündüz programlarının en başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (2 ŞUBAT SALI)

MÜGE ANLI (1 ŞUBAT PAZARTESİ TEKRAR) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan Kiraz’ın kaybıyla ilgili, sigorta aracısı Niyazi Demiröz tutuklandı. Hasan Kiraz'ın öldürüldüğü düşünülüyor. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi. Ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hüseyin Kiraz Niyazi’nin kendisine Hasan’ın sizin öldürdüğünüzü Süheyla’dan duyduğunu söylediğini aktardı. Müge Anlı Süheyla iddiasına göre Hasan’ın ölüm virajında ailesi tarafından darp edildikten sonra defalarca Hüseyin’in evine gitmesinin de kafa karıştırıcı olduğunu söyledi. İstanbul Esenyurt'taki evinden çıkıp kayboldu. Alzheimer hastası ailesine teslim edildi. 37 yıl önce üç buçuk yaşında İstanbul Harem Otogar’ın da kaçırılan kızı Emel Savaşı arıyor. Fatma Hanım canlı yayında... 34 yıldır kayıp olan Emel Savaş'ın babası canlı yayında... ''Çocuğumun kaybolduğunu 1995 yılında öğrendim'' diyen Mustafa Savaş kızını aradı mı? 1984'te İstanbul'da annesinin yanında kaybolmuştu. Aynı yıl Fatih'te Emel isminde bir çocuk bulundu. O çocuk Emel Savaş mı?