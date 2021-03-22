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Müge Anlı canlı yayını bugün 22 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 22 Mart Pazartesi full izleme linki ve son bölüm Youtube linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Adana'da şüpheli şekilde kayıplara karışan Şahap Şahap Örcün'e ne oldu? 53 yaşındaki adam öldü mü intihar mı etti? İşte son gelişmeler...

Müge Anlı canlı yayını bugün 22 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün (22 Mart Pazartesi) de yine kritik gelişmelerle izleyici karşısında. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı şüpheli kayıp Şahap Örcün'e ne oldu sorusunun yanıtına her gün biraz daha yaklaşıyor. İşte Müge Anlı bugünkü canlı yayın... 

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 22 MART PAZARTESİ

MÜGE ANLI 19 MART CUMA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Adana Çatalan köprüsünden atlayarak intihar ettiği iddia edilen 1 çocuk babası Şahap Örcün için 22 gün sonra gölde arama çalışmaları başladı. Mehmet Ali Bey’in oğlu Semih Bey stüdyoda.... Şahap Bey’in arkadaşları canlı yayına bağlanarak Şahap'ın intihar ettiğini düşünmediklerini söyledi. 

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