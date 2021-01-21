Müge Anlı canlı yayını bugün 22 Ocak Cuma | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

ATV'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (22 Ocak Cuma) yine birbirinden dikkat çeken konular izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Haftalardır programda izi sürülen kayıp Kerem Durur olayında yeni gelişmeler canlı yayında ekranlara geliyor. İşte ATV canlı yayın ve Youtube tekrar izleme linkleri haberimizde...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 22 OCAK Cuma

MÜGE ANLI 21 OCAK PERŞEMBE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

4 Ocak günü kaybolan 41 yaşındaki epilepsi hastası Sevil Hanım'ın fotoğrafını gösterdikten sonra ihbarlar gelmeye başladı. İzmit'e doğru yola çıkan Müge Anlı ekibi, ihbarda bulunan izleyici ile buluştu. Gördüğü kişinin Sevil Hanım olduğundan emin olduğunu söyledi. Sevil Hanım, 16 gün sonra Kocaeli'de bulundu. Oruç Bey 2 evladının yurda verildiğini çocuklarının isimlerinin Halis ve Necla olduğu şu anda otuzlu yaşlarında olduğunu bir aileye verilmiş olduklarını duyduğunu daha önce de kendisinin aradığını ama bulamadığını anlattı. Oruç Mermer'in evlatlık verilen iki çocuğu bulundu. Yayına bağlanan bir izleyici, evlatlık alan aileyi tanıdığını, çocukların iyi olduğunu söyledi. Kızının evli ve torunları olduğunu öğrenen Oruç Bey kızına ve oğluna seslendi. Eşini kaldırırken nasıl düştüğünü hatırlamadığını ifade etti. Şevki Sözen olay yeri fotoğrafına bakıldığında kanın farklı yere aktığını görüldüğünü bunun ölen kişinin pozisyonun değiştiği konusunda fikir verdiğini açıkladı. Ali Toprak’ın ilk darbe aldığı yerden bedeninin yer değiştirildiğini aslında cesedin içeri alındığını gösterdiğini ekledi. Cinayet sonrası serada yaşananlar canlı yayında konuşuldu.