Müge Anlı canlı yayını bugün 22 Şubat Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 22 ŞUBAT PAZARTESİ

MÜGE ANLI 19 ŞUBAT CUMA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Üç çocuk annesi Güldane Biçer 10 yıldır kayıp olarak aranıyor. Abla Melek Hanım kız kardeşinin 2011 yılında evinden kaybolduğunu bir ara polisin kız kardeşinin bulunduğunu söylediğini ama sizle görüşmek istemiyor dendiğini ama 10 yıldır kimlikte bir hareket olmadığını söyledi

10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer'e ne oldu, öldü mü? Eşinin şiddetinden ailesine sığınan 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer kaçtı mı yoksa biri tarafından zarar mı verildi?