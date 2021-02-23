Müge Anlı canlı yayını bugün 23 Şubat Salı full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

ATV'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Şubat Salı günü saat 10.00'dan itibaren canlı yayınla izleyicilerin karşısına geliyor. Neredeyse gün Türkiye gündemini belirleyen konuların bulunduğu programda izleyiciler bugünkü yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü (23 Şubat Salı) canlı yayın linkleri ve son bölümde yaşananlar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (23 ŞUBAT SALI)

MÜGE ANLI (22 OCAK PAZARTESİ) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güldane Biçer'e ne oldu? Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi 10 yıldır ortada yok. Hastane kaydı olmayan kadının kendi isteğiyle gittiğine dair bir ifade vermediği de ortaya çıktı. Eski eşi Osman Bey, Güldane Hanım'ın biraz pis olduğunu ve evlerden hep hanımı yüzünden kovulduklarını, Esenyurt’ta onlarca ev değiştirdiğini anlattı.

Osman Bey ayrıca eski eşinin o dönem başka adamlarla konuştuğunu iddia etti. Ancak komşular Üç çocuk annesi Güldane Biçer'in hiç evden dışarı çıkmadığını, kocasının kadını dövdüğünü ve kayıpla ilgili hiçbir şey duymadıklarını söyledi