Müge Anlı canlı yayını bugün 24 Şubat Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 24 Şubat Çarşamba full izleme linki... Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de dopdolu bir yayın akışıyla ATV ekranlarında. Haftanın 5 günü sabah saat 10:00 itibariyle izleyici karşısına çıkan gündüz programlarının en başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (24 ŞUBAT PAZARTESİ)

MÜGE ANLI (23 ŞUBAT SALI TEKRAR) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güldane Biçer öldürüldü mü? Kim öldürdü? Biçer ailesinin eski ev sahibi canlı yayında Güldane Biçer'in kendisine eşinin şiddet uyguladığını ve dişlerini kırdığını söylediğini aktardı. Eşinin kaybolduğunu ne zaman haber verdi? Osman Bey eşi olmayınca hemen kayınpederini aradığını söyledi ancak Melek Hanım Osman’ın kayınpederini değil 2 gün sonra kendisini arayıp haber verdiğini söyledi. Osman Bey'in arkadaşı Kamil Bey yayına bağlandı. Güldane’nin evden kaçtığından haberi olmadığını bir gün kapsının önünden geçtiğini gördüğünde Osman Bey'e haber verip ardından karakola giderek Güldane Biçer'i gördüğünü söylediğini anlattı. Kamil Bey 5. Katta oturduğunu kapının önünden geçtiğini yanında kimse olmadığını %100 gördüğü kişinin Güldane olduğuna emin olduğunu söyledi.