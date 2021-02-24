SON DAKİKA! İnsan Hakları Eylem Planı 2 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacakZeynep Bastık yeni projesi için 500 bin TL bütçe ayırdı! Los Angeles'tan yönetmen ve dansçı getirtti!Masumiyet dizisinin Harun'u kimdir? Harun Orhun kimdir?ÖSYM duyurdu: 2021-DİB-MBSTS başvuruları başladı! Kılavuz yayımlandı...ABD'de polis şiddetinin sonu gelmiyor: Angelo Quinto boğularak öldürüldü!Dolar bugün ne kadar? Dolar, euro kaç TL? 24 Şubat 2021 Çarşamba serbest piyasa döviz kurlarıBolca tüketmemiz gereken damarları ve vücudu temizleyen besinlerSON DAKİKA! IŞİD'in kilit ismi yakalandı!Masumiyet dizisinin Hale'si kimdir? Hale Ilgaz kimdir?Cumhurbaşkanlığı uyardı! Çevrim içi alışverişte 9 kurala dikkat
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Müge Anlı canlı yayını bugün 24 Şubat Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 24 Şubat Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine birbirinden dikkat çekici konularıyla izleyici karşısına geçiyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında kayıp hayatları ve vahşi cinayetleri işleyen başarılı Gazeteci Müge Anlı'nın 24 Şubat 2021 tarihli programını izlemek isteyenler için canlı yayın, Youtube seçenekleri haberimizde yer alıyor. İşte Müge Anlı CANLI İZLE 24 Şubat 2021... İyi seyirler dileriz...

Müge Anlı canlı yayını bugün 24 Şubat Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 24 Şubat Çarşamba full izleme linki... Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de dopdolu bir yayın akışıyla ATV ekranlarında.  Haftanın 5 günü sabah saat 10:00 itibariyle izleyici karşısına çıkan gündüz programlarının en başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (24 ŞUBAT PAZARTESİ)

MÜGE ANLI (23 ŞUBAT SALI TEKRAR) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güldane Biçer öldürüldü mü? Kim öldürdü?  Biçer ailesinin eski ev sahibi canlı yayında Güldane Biçer'in kendisine eşinin şiddet uyguladığını ve dişlerini kırdığını söylediğini aktardı. Eşinin kaybolduğunu ne zaman haber verdi? Osman Bey eşi olmayınca hemen kayınpederini aradığını söyledi ancak Melek Hanım Osman’ın kayınpederini değil 2 gün sonra kendisini arayıp haber verdiğini söyledi. Osman Bey'in arkadaşı Kamil Bey yayına bağlandı. Güldane’nin evden kaçtığından haberi olmadığını bir gün kapsının önünden geçtiğini gördüğünde Osman Bey'e haber verip ardından karakola giderek Güldane Biçer'i gördüğünü söylediğini anlattı. Kamil Bey 5. Katta oturduğunu kapının önünden geçtiğini yanında kimse olmadığını %100 gördüğü kişinin Güldane olduğuna emin olduğunu söyledi. 

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT