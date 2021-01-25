Müge Anlı canlı yayını bugün 25 Ocak Pazartesi | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Türkiye'nin günlerdir takip ettiği Ali Toprak cinayeti Müge Anlı'da çözüldü. Ali Toprak'ı eşi Alime Toprak'ın öldürdüğü canlı yayında ortaya çıktı. Müge Anlı'ya itirafta bulunan Alime Toprak cinayeti mecbur kaldığı için işlediğini söyledi. İşte gündemi belirleyen konularıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayın ve tekrar izleme link seçenekleri...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 25 OCAK PAZARTESİ

MÜGE ANLI 23 OCAK CUMA YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FERDANE KURT CİNAYETİ

Ferdane Kurt, otel odasında çocuğunun yanında boğularak öldürülmüştü. Katil zanlısı 4 çocuk annesini öldürüp kaçmış bir türlü yakalanmamıştı. Katil zanlısı ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı açıklıyor. Firari katil zanlısı yakalandı... Katil zanlısı Cemil Yar’ın kaçarken kullandığı taktiğin labirent taktiği olduğu ifade edildi. Önce metroya bindiği ve sonra defalarca vasıta değiştirip minibüsle Güvercintepe mevkiine gittiği ve oradan da en son Başakşehir’de bir tekstil atölyesine sığındığını ve orada alışveriş yaptığı bakkal tarafından tanınıp yakalandı. Polisleri karşısında gören katil zanlısının ilk sözünün “beni nasıl buldunuz?” diye sorduğu söylendi.

ALİ TOPRAK CİNAYETİ

Cinayet nerede, nasıl işlendi? Alime Toprak'ın eşini nasıl bulduğuyla ilgili anlattıkları ikna etmekten çok şüpheleri daha da üzerine çekiyordu. 44 yaşındaki sera işçisinin ölüme neden olan darbeyi aldığı yerdeki ipuçları anlatılanlarla uyuşuyor mu? Alime Toprak bildiklerini saklıyor mu? Kan izlerinin diğer kapının altında da olduğunu ve bu bulguların farkı şeyler söylediğini belirtti. Seranın başka kapısı var mı? Canlı yayında kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Âlime Hanım cinayet nedenini burada anlatmak istediğini yalnızken anlatacağını şu ana kadar iki çocuğunu koruduğunu ama başaramadığını eşinin kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını onları geçtiğini ama son yaptığına dayanamadığını burada söyleyemediğini ifade etti.