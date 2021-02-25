Elektrik kesintisi 25 Şubat Perşembe 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 25 Şubat Perşembe 2021 BEDAŞMasumiyet dizisinin İlker Ilgaz'ı sosyal medyada linç edildiMüge Anlı'da aranıyordu! Güldane Biçer'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı...Emre Altuğ'dan keskin açıklama: "Benim Burcu Çağrı ile bir ilgim yok!"Müge Anlı canlı yayını bugün 25 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBESokak ortasında tekmeli yumruklu kavga!Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu açıkladı: İYİ Parti HDP fezlekelerine hangi oyu verecek?Dolar, euro kaç TL? Dolar neden yükseliyor? Dolar ne olur uzman yorumları?AÖL neden giriş yapamıyorum? AÖF online sınava giremiyorum | AÖK öğrenci girişi
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Müge Anlı canlı yayını bugün 25 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 25 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Gündüz kuşağının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Şubat Perşembe gününde de yine birbirinden dikkat çeken konular ele alınıyor. 25 Şubat Perşembe Müge Anlı canlı yayın izleme linki ve son bölümde yaşananları takip etmek için Youtube linkini haberimizde bulabilirsiniz.

Müge Anlı canlı yayını bugün 25 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Şubat Perşembe) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 25 Şubat Perşembe canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (25 ŞUBAT Perşembe)

MÜGE ANLI (24 ŞUBAT ÇARŞAMBA) TEKRAR YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

15 yaşındaki Helen 17 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırıldı. Nişanlandığı amcasının oğlu tarafından kaçırılan Helen nerede?

On yıldır karanlıkta kalan bir kadın kaybı; Güldane Biçer... Biçer'in şüpheli kaybıyla ilgili yayının ardından kardeşler ifade verdi.  Arkadaşı Kamil, Güldane Biçer'i gördüğünü neden söyledi? Güldane Biçer eşinden şiddet görüyor muydu? Güldane Biçer’in eşinin akrabası konuştu. 
 

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT