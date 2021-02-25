Müge Anlı canlı yayını bugün 25 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Şubat Perşembe) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 25 Şubat Perşembe canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (25 ŞUBAT Perşembe)

MÜGE ANLI (24 ŞUBAT ÇARŞAMBA) TEKRAR YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

15 yaşındaki Helen 17 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırıldı. Nişanlandığı amcasının oğlu tarafından kaçırılan Helen nerede?

On yıldır karanlıkta kalan bir kadın kaybı; Güldane Biçer... Biçer'in şüpheli kaybıyla ilgili yayının ardından kardeşler ifade verdi. Arkadaşı Kamil, Güldane Biçer'i gördüğünü neden söyledi? Güldane Biçer eşinden şiddet görüyor muydu? Güldane Biçer’in eşinin akrabası konuştu.

