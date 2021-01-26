Müge Anlı canlı yayını bugün 26 Ocak Salı | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

ATV ekranlarında hafta içi hergün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 26 Ocak Salı günü de ekranlarda. ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Ocak 2021 Salı canlı yayınında son dakika haberlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (26 OCAK SALI)

MÜGE ANLI (25 OCAK PAZARTESİ) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canlı yayındaki itirafla ilgili gelişmeler. Alime Toprak kocasını öldürdüğünü canlı yayında Müge Anlı'ya itiraf etmişti. Yayının ardından gözaltına alınan Alime Toprak, seradaki cinayete ilgili ifadesinde ne anlattı? Mersin Anamur'dan gelen ekipler Alime Toprak'ı teslim aldı. Katil zanlısı genç kadın Mersin'e götürüldü. 5 ay sonra cinayeti itiraf eden genç kadın, kocasını tek başına öldürdüğünü söyledi. Alime Toprak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Durali Amca canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı Alime’nin kendisini sahipsiz hissettiğini açık olduğunu söyledi. Durali Amca damadının kızının böyle bir şey yapacağına aklına gelmediğini damadının kızını kendi yanında bile dövdüğünü söyledi. Köy sakinleri konuştu. Ahmet Yaşar Bey Alime’nin tek doğru cevabının Ali’nin üzerinin çıplak olduğu konusu olduğunu cesedin başında Alime’nin gözünden ne olduğunu anladığını daha önceden onları hiç tanımadığını ileri sürdü. Alime Toprak’ın cinayeti itiraf ettikten sonra Mersin Anamur’a götürüldü. Polis ekipleriyle yapılan tatbikatta suç aleti ''daldız'' muz serasında çıktı.