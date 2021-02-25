Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Şubat Cuma) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 26 Şubat Cuma canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (26 ŞUBAT CUMA)

MÜGE ANLI (25 ŞUBAT PERŞEMBE) TEKRAR YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

15 Yaşındaki Helen bulundu. Lise birinci sınıf öğrencisi Helen, annesi ile Sancaktepe Karakolunda buluştu. Hülya Hanım, canlı yayında kızının kendisini istemediğini ve sosyal hizmetlere gitmek istediğini söyledi.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

Güldane Biçer'in kaybında sıcak gelişme. Gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı. Kocası, Güldane Biçer'i öldürdüğünü itiraf etti. 3 çocuğunun annesini neden ve nasıl öldürdü?

Müge Anlı, Osman Biçer'in eşini çok derine gömdüğünü ve kadavra köpeklerinin olay yerine getirildiğini ifade etti. Osman Biçer, eşinin öldürdükten sonra adliyeye sevke edilirken "Hak ediyordu! Az bile yaptım!" ifadelerini kullandı.