Kabine değişikliği iddiaları gündemde: Berat Albayrak siyasete mi dönüyor?Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e doğum günü hediyesi! Sevgilisine şarkı yazdıAleyna Tilki'ye sevenleri destek oldu, yeni şarkısı sosyal medyada gündem olduSon dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan yorumu: Daha ağır durum oluşabilirHocalı Katliamını anma mesajları, sözleri | Hocalı Soykırımı şiirleri nelerdir?28 yıldır dinmeyen acı! Hocalı Katliamının kan donduran işkence görüntüleri26 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?Müge Anlı canlı yayını bugün 26 Şubat Cuma canlı izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEHerkes kazançlı çıkacak: İşte ekonomik reform paketinin detaylarıABD istihbarah raporuna göre Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne Muhammed bin Selman onay verdi
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Müge Anlı canlı yayını bugün 26 Şubat Cuma canlı izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 26 Şubat Cuma canlı izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Gündüz kuşağının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Şubat Cuma gününde de yine birbirinden dikkat çeken konular ele alınıyor. 26 Şubat Cuma Müge Anlı canlı yayın izleme linki ve son bölümde neler yaşandı takip etmek için Youtube linkine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Müge Anlı canlı yayını bugün 26 Şubat Cuma canlı izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Şubat Cuma) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 26 Şubat Cuma canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (26 ŞUBAT CUMA)

MÜGE ANLI (25 ŞUBAT PERŞEMBE) TEKRAR YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

15 Yaşındaki Helen bulundu. Lise birinci sınıf öğrencisi Helen, annesi ile  Sancaktepe Karakolunda buluştu. Hülya Hanım, canlı yayında kızının kendisini istemediğini ve sosyal hizmetlere gitmek istediğini söyledi.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

Güldane Biçer'in kaybında sıcak gelişme. Gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı. Kocası, Güldane Biçer'i öldürdüğünü itiraf etti. 3 çocuğunun annesini neden ve nasıl öldürdü?

Müge Anlı, Osman Biçer'in eşini çok derine gömdüğünü ve kadavra köpeklerinin olay yerine getirildiğini ifade etti. Osman Biçer, eşinin öldürdükten sonra adliyeye sevke edilirken "Hak ediyordu! Az bile yaptım!" ifadelerini kullandı.

 

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT