Müge Anlı canlı yayını bugün 27 Ocak Çarşamba | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

27 Ocak Çarşamba Müge Anlı'da neler oluyor? Yıllardır sır olan cinayetleri ve kayıp hayatları aydınlığa çıkartan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı bugün de birbirinden dikkat çeken konularla izleyici karşısına geçiyor. Ali Toprak cinayetini aydınlığa çıkartan Müge Anlı bu kez Arzu Aygün'ün şüpheli kaybını araştırıyor. İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 27 OCAK ÇARŞAMBA

MÜGE ANLI 26 OCAK SALI YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ankara Çankaya'da yaşayan Seyhan Arslan'ın farklı bir evlatlık verilme hikayesi vardı. Biyolojik ailesi tarafından komşularına verildi. Evlatlık olduğunu hissettiğini söyleyen Seyhan Hanım, ailesini bulmak istiyor... 38 yıllık hasret sona erecek mi? Seyhan Arslan'ın ailesi bulundu. 38 Yıl önce komşularına evlatlık verilen Seyhan Hanım'ın ailesi bulunmuştu. Amcası yayına bağlandı. Annesinin vefat ettiğini babasının ise felç kaldığını söyledi. İki erkek kardeşi olduğunu öğrenen Seyhan Arslan, annesi ve kardeşinin fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü. 35 yaşındaki Arzu Aygün Samsun'da kayboldu. 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün şüpheli kaybı. Yedi sene önce Avusturya'dan Samsun'a geldi. ''Kızım, ölü ya da diri Muharrem Bey'in yanında'' diyen aile canlı yayında... Son olarak arkadaşı Muharrem'in aracına bindi. Arzu Aygün nerede, kiminle? Şüpheli bir şekilde kaybolan Arzu Aygün'ün sevgilisi Muharrem Bey canlı yayında... Muharrem Bey 5 yıldır Arzu ile birlikte olduğunu o dönem ailevi problemler yaşadığını açıkladı. Muharrem Bey Arzu kaybolmadan 15 gün önce Arzu’nun Kenan ve Abdullah ile görüştüğünü öğrendiğini Arzu’nun kendisine bellek ve telefon bıraktığını bana bir şey olursa bunları polislere teslim et dediğini ileri sürdü. Hasan Kiraz'ın şüpheli kayıp dosyası. Polis 8 ay sonra gözaltı operasyonu başlattı.