Müge Anlı canlı yayını bugün 29 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 29 MART PAZARTESİ

MÜGE ANLI 26 MARTC CUMA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şüpheli şekilde kayıplara karışan Emel Şimşek 45 gün sonra birlikte yaşadığı kişinin yanında bulundu. Programa katılan Şimşek tüm ısrarlara rağmen annesine sarılmayı reddetti. Müge Anlı saatlerce dil dökse de eve dönmeye ikna edemedi. Programa katılan bir çok kadın, Emel'in birlikte yaşadığı kişinin dolandırıcı olduğunu kendilerini de dolandırdığını iddia etti. En çarpıcı iddia ise telefonla bağlanan bir erkekten geldi. Şahsın iddiasına göre Emel'in erkek arkadaşı belediyeyi bile dolandırmıştı.