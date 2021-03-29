Seda Sayan'ın paylaşımındaki değişimi olay yarattı!Fazıl Ender Uzun kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?Aşılamada yeni süreç: 60 yaş üzeri ve eşlerinin aşılanmasına başlandı!Dünyaca ünlü isim Jason Derulo Survivor 2021 birleşme partisine katıldı, "Lavaboya nereye gidiyorsunuz?" diye sorduTürkiye'de bir ilk: Artık sosyal medya fenomenliği diplomalı olacak!Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 60 bin TLMüge Anlı canlı yayını bugün 29 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEEndonezya, Balongan Rafinerisi'ndeki büyük patlamayla sarsıldı29 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 - 29 Mart tarihlerinde 21 bin 495 kişiye cezai işlem uygulandı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Müge Anlı canlı yayını bugün 29 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 29 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı haftanın ilk gününde canlı yayın ile ekranlarda olmaya devam ediyor. Programın takipçileri Müge Anlı canlı yayını bugün 29 Mart Pazartesi full izleme linkini arıyor. Bizler de haberimizde Müge Anlı ATV canlı yayın ve Youtube tekrar linklerine yer verdik.

Müge Anlı canlı yayını bugün 29 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 29 Mart Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE... ATV'nin reyting rekortmeni program Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın linki haberimizde. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı programında şüpheli kayıpları faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor. 

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 29 MART PAZARTESİ

MÜGE ANLI 26 MARTC CUMA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şüpheli şekilde kayıplara karışan Emel Şimşek 45 gün sonra birlikte yaşadığı kişinin yanında bulundu. Programa katılan Şimşek tüm ısrarlara rağmen annesine sarılmayı reddetti. Müge Anlı saatlerce dil dökse de eve dönmeye ikna edemedi. Programa katılan bir çok kadın, Emel'in birlikte yaşadığı kişinin dolandırıcı olduğunu kendilerini de dolandırdığını iddia etti. En çarpıcı iddia ise telefonla bağlanan bir erkekten geldi. Şahsın iddiasına göre Emel'in erkek arkadaşı belediyeyi bile dolandırmıştı. 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT