Müge Anlı canlı yayını bugün 29 Ocak Cuma | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

29 Ocak Cuma Müge Anlı canlı yayını bugün linki haberimizde! Müge Anlı ile Tatlı Sert yine Türkiye'nin en çok izlenen sabah programı olmaya devam ediyor. Başarılı Gazeteci Anlı ve ekibi her hafta farklı olayların üzerine giderek gerçekleri ortaya çıkarıyor. Büyük bir kitleye sahip programı izlemek için ise farklı alternatifler bulunuyor. İşte ister ATV ister Youtube canlı ve tekrar izleme linkleri...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (29 OCAK CUMA)

MÜGE ANLI (28 OCAK PERŞEMBE) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

42 gündür kayıp olarak aranıyordu. Arzu Aygün ile ilgili sıcak gelişme. Müge Anlı sıcak gelişmeleri aktarıyor... Sevgilisi olarak iddia edilen erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti. Arzu Aygün'den 42 gün sonra gelen acı haber. Samsun’un Terme İlçesinden canlı bağlantı yapıldı. Arzu Aygün’ün ölü bulunduğu o arazi gösterildi. Arzu’nun deniz kenarında bir çalılık alanın içerisinde ölü bulunduğu belirtildi. Hiç işlek olmayan bir yol olduğunu ve Ordu – Samsun karayolunun arkası olduğu belirtildi. Cinayetin arabada tabanca ile işlediği açıklandı. Muharrem Coşkun’un sorgulamasının sürdüğü ifade edildi. Müge Anlı dün Muharrem’in o kadar sıkıldım ki bir tabancam olsa kafama sıkardım dediğini aktardı. Muharrem’in Arzu’yu evinin yakınında vurup cesedini Samsun’un dışına taşıdığını söylediği paylaşıldı. Semine Hanım ve Seyfullah Bey Muharrem’in babasının ve amcasının da bu cinayetin içinde olduğunu düşündüklerini söylediler. Arzu Aygün’ün kızı canlı yayında. Muharrem Coşkun’un annesine para karşılığı ilişki teklif etmiş bir insan olduğunu Muharrem’in en yakın arkadaşı Celal olduğunu Celal’in Muharrem’in tüm sırlarını bildiğini annesi ile Muharrem’in her kavgasında Celal’in gelip arabuluculuk yaptığını söyledi. Nazlı annesinin kendisine sürekli Muharrem ile ilgili kötü konuştuğunu ama kendisine gelen mesajlarda ise Muharrem’i övdüğünü o an annesinin bu mesajları atmadığını anladığını söyledi. Sakarya Emniyetine teslim edilmek üzere İstanbul Organize İşler Şubesinden gelip Hasan Kiraz’ın Merve Kiraz’ı gözaltına almak için canlı yayına geldi.