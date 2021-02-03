Müge Anlı canlı yayını bugün 3 Şubat Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Şubat Çarşamba) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 3 Şubat Çarşamba canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (3 ŞUBAT ÇARŞAMBA)

MÜGE ANLI (2 ŞUBAT SALI) TEKRAR YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Afyon’da jandarma komutanlığının çalışmaları sonucunda 16 yaşındaki kızın merkezde bir evde bulunduğu açıklandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi Ebru’nun ailesinin kızlarının birileri tarafından tutulduğunu iddia etmişti.

Ebru’nun ailesinin yanına gitmek istemediği için sosyal hizmetler yurduna yerleştirildiği açıklandı. Samsun’da Orhan Yavan tarafından kaçırılan Nuriye Dinç’in sürekli yer değiştirildiği en son Amasya’da avukatlar aracılığıyla kızın ailesine teslim edildiği açıklandı. Nuriye Dinç’in babası Âdem Bey karşı tarafın hepsinden şikâyetçi olacağını kızının 16 yaşında olduğu açıklandı.

Müge Anlı'da inanılmaz bir kavuşma öyküsü. 37 yıl önce kaybolan Emel bulundu. 1985 yılında Darülaceze'den evlatlık alındı. 3,5 yaşında kaybolan Emel 37 yıl sonra bulundu. İngiltere'de olduğu öğrenilen Emel Hanım ailesiyle görüşecek mi? Sibel Gülcay Ekinci'nin kaybıyla ilgili eniştesinden şüpheleniliyor. Ablası ile nişanlıyken kardeşini kaçırdı. 14 yıldır kayıp olan Sibel Gülcay nerede?...