Müge Anlı canlı yayını bugün 31 Mart Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 31 MART ÇARŞAMBA

MÜGE ANLI 30 MART SALI TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

62 yaşındaki Ayten Sevim'in şüpheli ölümü canlı yayında araştırılıyor. Kadının kızları annelerinin ölümünde babalarını suçluyor. Ayten Sevim'in ölmeden bir süre önce kızlarına 'Beni Müge Anlı'da arayacaksınız' dedi öğrenildi.