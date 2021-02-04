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Müge Anlı canlı yayını bugün 4 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı canlı yayında herkesi şaşırtan konuları ele alıyor. Peki 4 Şubat 2021 Perşembe günü Müge Anlı'da neler oluyor? İşte ATV canlı yayın ve Youtube son bölüm tekrar izleme linkleriyle Müge Anlı ve Tatlı Sert...

Müge Anlı canlı yayını bugün 4 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpları işlediği programda adından sıkça söz ettiren başarılı araştırmacı Gazeteci Müge Anlı bu hafta da birbirinden dikkat çeken konularla karşımızda. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 4 ŞUBAT PERŞEMBE 

MÜGE ANLI 3 ŞUBAT ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

16 yaşındaki Firdevs Eydere İzmir'de kayboldu. Ders çalışmak için arkadaşına gitti. 16 yaşındaki Firdevs'ten 3 gündür haber yok. Burak adlı bir gençle İzmir Karabağlar'da görülen genç kız nerede? Ailesi canlı yayında... Yayına bağlanan Burak'ın ailesi, haberleri olmadığını söyledi. 19 yaşındaki Emir Demirkıskaç’ın seyyar satıcılık yaptığı ve Eminönü’nde satıcılık yaptıktan sonra tepsilerini eve gönderip kendisi ortalardan yok olduğu ve 7 aydır kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Babasının birlikteliğinden olan kardeşi nerede? 1964'te İstanbul'da Eyüp vapurunda bulunduğu gazete haberine de konu olan ağabeyi Levent Sakin'i arıyor... Sabri Bey canlı yayında... 14 yıldır kayıp olan Sibel Ekinci'nin son görüştüğü arkadaşı canlı yayında... Sibel Ekinci’nin yayına bağlanan komşusundan açıklamalar.

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