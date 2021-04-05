Müge Anlı canlı yayını bugün 5 Nisan Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 5 NİSAN PAZARTESİ

MÜGE ANLI 2 NİSAN CUMA TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'nın yayınlanan son bölümünde elleri bağlı bir şekilde ölü bulunan Şahap Örcün son yolculuğuna uğurlanmış, arkadaşı Mehmet Ali Tunç ise tutuklanmıştı. Dünya Basın Mensupları derneğinden Müge Anlı'ya ''Yılın En İyi Programı'' ödülü verildi. 46 yaşındaki Kocaelili çiftçi, sevgilisi ile sevgilisinin yeğenine 1 Milyon 200 Bin lirasını kaptırdı. Dolandırıcı olduğu iddia edilen Nursel'in yeğeni canlı yayında... Karısıyla birlikte geldi sevgilisini dolandırıcılıkla suçluyor. İddiaların odağındaki Nursel Hanım canlı yayında. Nursel Hanım, Erol Bey'den para aldı mı? Nursel Hanım; Erol Bey’in 1.200.000 TL’yi bir arada görmediğini kendisine ev tutturduğunu eşyalar aldığını hesaplarının blokeli olduğunu tüm parayı kendi bankasına yollayıp ertesi gün çektiğini iddia etti. Sevim Sarı yayına bağlandı. (Nursel’in üvey ablası) Sevim Hanım yayındaki Erol’un haklı olduğunu Nursel ile arasında dolandırıcılık davası olduğunu ceza aldığını ayrıca çok içki içen ve insanları dolandıran biri olduğunu iddia etti.