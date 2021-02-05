Müge Anlı canlı yayını bugün 5 Şubat Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

ATV'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Şubat Cuma günü saat 10.00'dan itibaren canlı yayınla izleyicilerin karşısına geliyor. Neredeyse gün Türkiye gündemini belirleyen konuların bulunduğu programda izleyiciler bugünkü yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü (5 Şubat Cuma) canlı yayın linkleri ve son bölümde yaşananlar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (5 ŞUBAT CUMA)

MÜGE ANLI (4 OCAK PERŞEMBE) YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

34 yıldır eşinin dönmesini bekliyor. 1987'de İstanbul Kartal'da kaybolan Hasan Kaba'dan 34 yıldır haber yok. Yengesinin küpelerini alıp, ortadan kaybolan üç çocuk babası Hasan Kaba'ya ne oldu? Ailesi canlı yayında... Mehmet Çelenk yayına bağlandı. (Hasan Kaba’nın bacanağı) Mehmet Bey kendisini arayan kişinin kesinlikle Hasan olduğunu sesini çok iyi tanıdığını yanında birkaç kişi olduğunu telefonda ben Karadenizli Kadir’im dediğini ama İstanbul lehçesi ile konuştuğunu bacanağı ile kardeşi gibi olduğunu söyledi. 34 yıldır kayıp olan Hasan Kaba'yı tanıyan kişi canlı yayında... Üç çocuk babası Hasan Kaba'yı tanıdığını iddia eden Ertan Bey, 2011'de Libya'da marangozluk yaptığını söyledi. ''Tanıştığımızda boşanmıştm, ailesi beni aramadı'' diyen arkadaşı canlı yayında. İzmir'de çalışırken 5 yıl önce kaybolan İbrahim Paksoy nerede? DNA Ümitcan Uygun'ait çıktı.