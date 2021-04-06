Faili meçhul cinayetlerin peşinden gidip olayları aydınlatmayı başaran Müge Anlı ve Ekibi yeni olayların peşinde. Milyonlarca takipçisi bulunan programın yeni bölümü yayınlandı. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 6 Nisan Salı full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 6 NİSAN SALI

MÜGE ANLI 5 NİSAN PAZARTESİ TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

1990 yılında Ankara'da Dr. Hikmet Uludamar'ın muayenehanesinde evlatlık alınan Büşra ve Beyza, ailelerini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Genç kızlar ailelerinin Çankırı Yapraklı'ya bağlı Davutlar köyünden Mahi ya da Perihan olduğunu söylüyorlar

Ayten Sevim'in ölümü ihmal mi, kasıt mı? Ayten Sevim hastanedeyken neden ''beni kızımın yanına gönderin'' dedi?

Kocası Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürmekle suçlanan eşi Ayşe Harman'a müebbet hapis cezası. verildi.