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Müge Anlı canlı yayını bugün 7 Nisan Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi bugünkü canlı yayında da ele aldığı konular ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 7 Nisan Çarşamba full ATV izleme linki ve YOUTUBE son bölüm izleme linki...

Müge Anlı canlı yayını bugün 7 Nisan Çarşamba full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte bugünkü canlı yayın ve dünkü son bölüm linkleri...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 7 NİSAN ÇARŞAMBA

MÜGE ANLI 6 NİSAN SALI TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Almanya'da yaşayan 31 yaşındaki Arif Alagöz'den 5 aydır haber alınamıyor. Aile Müge Anlı'ya katılarak yardım istedi. Berberlik yapan genç nerede?

Büşra ve Beyza’nın  anneleri bulundu. 31 yıl sonra ikizlerin hayali gerçek oldu, hasret sona erdi. 

88 yaşındaki Fadime Arslan gelini ve torunlarından şiddet gördüğü için mi öldü? Görüntüler kan dondurdu. 9 çocuk sahibi Fadime Arslan neden öldü?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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