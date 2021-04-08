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Müge Anlı canlı yayını bugün 8 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Faili meçhul cinayetler ve kayıplar ile adından sıkça söz ettiren Müge Anlı bugünkü yeni bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün ATV 8 Nisan Perşembe full izleme linki ve Youtube tekrar linki ile haberimizde.

Müge Anlı canlı yayını bugün 8 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 8 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE... Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi ele aldığı yeni konular ile dikkatleri yine üzerine çekti. 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın şüpheli ölümü araştırılıyor. Öldükten sonra ortaya çıkan videolar dehşete düşürdü. Fadime Aslan gelinlerinden gördüğü şiddetten dolayı mı öldü? İşte son gelişmeler.. 

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 8 NİSAN PERŞEMBE

MÜGE ANLI 7 NİSAN ÇARŞAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE

Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti?Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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