Müge Anlı canlı yayını bugün 8 Şubat Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE
Müge Anlı ile Tatlı Sert yine birbirinden dikkat çekici konularıyla izleyici karşısına geçiyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında kayıp hayatları ve vahşi cinayetleri işleyen başarılı Gazeteci Müge Anlı'nın 8 Şubat 2021 tarihli programını izlemek isteyenler için canlı yayın, Youtube seçenekleri haberimizde yer alıyor. İşte Müge Anlı CANLI İZLE 8 Şubat 2021... İyi seyirler dileriz...
Müge Anlı canlı yayını bugün 8 Şubat Pazartesi full izleme linki... Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de dopdolu bir yayın akışıyla ATV ekranlarında. Haftanın 5 günü sabah saat 10:00 itibariyle izleyici karşısına çıkan gündüz programlarının en başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (8 ŞUBAT PAZARTESİ)
MÜGE ANLI (5 ŞUBAT CUMA TEKRAR) YOUTUBE
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
16 yaşındaki liseli kız bulundu. İzmir Bayraklı'daki evlerinden ders çalışacağım diyerek evden çıktı bir daha geri dönmedi. Burak adlı birinin kaçırdığı iddia edilmişti. Küçük kız 5 gün sonra bulundu, ablasına teslim edildi. Firdevs ile ailesi canlı yayınımızda kavuştu. Gözyaşlarına hâkim olmayan anne ve baba kızlarına sarıldı. Firdevs, annesini üzdüğü için üzüldüğünü ifade etti ve geçe kaldığı için annesi ona kızınca kaldıramadığını ve o da eve gitmekten vazgeçtiğini belirtti.
Aleyna Çakır olayı
Umur Yıldırım, Aleyna Çakır’ın avukatı canlı yayında. Umur Bey, aslında böyle zorlamaya gerek kalmadan adli makamların bu delilleri kendisi toplaması gerektiğini vurguladı ama öyle ya da böyle bizler kendi çabamızla bu bulguları topladık dedi. Olayın Ümitcan’ın anlattığı gibi çıkmadığı ifade edildi. Eldeki bulguların farklı olduğunu belirtti. Tırnakta çıkan dokularla sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğunu ve bunun Ümitcan Uygun’a ait olduğunu belirtti. Ve dokuların bütün parmaklarında çıktığı belirlendiğinin altını çizdi.
16 yaşındaki Sude’nin psikolojik sorunları olduğu ve Kayseri Melikgazi’den 2 gün önce kaybolduğunu açıklandı. Sude nerede?
İbrahim Paksoy olayı
İbrahim Paksoy'un kaybında ilginç olay. Kaybolduğu dönemde sevgilisinin çalıştığı mekanda çıkan çatışmada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı…
İbrahim Paksoy kimdir? İbrahim Paksoy'a ne oldu, bulundu mu?