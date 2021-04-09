Müge Anlı canlı yayını bugün 9 Nisan Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Her gün gündemi belirleyen program Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de canlı yayın ile ATV ekranlarında. Türkiye'nin konuştuğu Fadime Arslan'ın ölümü hakkında son gelişmeler canlı yayında. Dayakçı gelinler Fadime Arslan'ın öldüğü günü anlattı. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 9 Nisan Cuma full izleme linki ve ATV canlı izle linki Youtube linki...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 9 NİSAN CUMA

MÜGE ANLI 8 NİSAN PERŞEMBE TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Niliüfer 13 gün sonra evlendiği adamla ortaya çıktı. 13 gün sonra annesiyle buluşan Nilüfer ve imam nikahlı eşi ile stüdyoya geldi.

Küçük gelin Fidan Fadime Arslan'a uygulanan şiddet görüntülerini tehdit amacıyla mı çekti? Fadime Arslan neden ve nasıl öldü?

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 9 NİSAN 2021 CUMA

08.00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber