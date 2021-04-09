Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıSon dakika: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 9 Nisan 2021 Cuma Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Haklarını ödeyemeyiz! Sağlık çalışanlarının karlı yollarda ‘aşı’ mesaisiTorba yasa meclisten geçti! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Bin 500 liralık destek için hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!İkamet değişkliği e-devletten yapılıyor mu? İkamegah değişikliği en kolay nasıl yapılır?Erzincan'da yardımsever boya ustası ihtiyaç sahiplerinin evlerini bedavaya boyuyorZehir tacirleri ile mücadele devam ediyor, Tatvan’da uyuşturucu operasyonuMuğla'daki gizemli derenin sırrı çözülemediDEHB'na dikkat çekildi! Aileler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hakkında bilgilendirildiİkinci el araç alacaklara ekspertiz uyarısı
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Müge Anlı canlı yayını bugün 9 Nisan Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı canlı yayını bugün 9 Nisan Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı'da araştırılıyor. 88 yaşındaki kadın gelinleri tarafından mı öldürüldü? Büyük gelin ile küçük gelin suçu birbirinin üzerine attı. Fadime Aslan öldü mü, öldürüldü mü? İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 9 Nisan Cuma ATV full izleme linki ve son bölüm Youtube izleme linki...

Müge Anlı canlı yayını bugün 9 Nisan Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Her gün gündemi belirleyen program Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de canlı yayın ile ATV ekranlarında. Türkiye'nin konuştuğu Fadime Arslan'ın ölümü hakkında son gelişmeler canlı yayında. Dayakçı gelinler Fadime Arslan'ın öldüğü günü anlattı. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 9 Nisan Cuma full izleme linki ve  ATV canlı izle linki Youtube linki...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 9 NİSAN CUMA

MÜGE ANLI 8 NİSAN PERŞEMBE TEKRAR İZLE YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Niliüfer 13 gün sonra evlendiği adamla ortaya çıktı. 13 gün sonra annesiyle buluşan Nilüfer ve imam nikahlı eşi ile stüdyoya geldi.

Küçük gelin Fidan Fadime Arslan'a uygulanan şiddet görüntülerini tehdit amacıyla mı çekti? Fadime Arslan neden ve nasıl öldü? 

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 9 NİSAN 2021 CUMA

08.00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT