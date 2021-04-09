Müge Anlı canlı yayını bugün 9 Nisan Cuma full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE
Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü Müge Anlı'da araştırılıyor. 88 yaşındaki kadın gelinleri tarafından mı öldürüldü? Büyük gelin ile küçük gelin suçu birbirinin üzerine attı. Fadime Aslan öldü mü, öldürüldü mü? İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 9 Nisan Cuma ATV full izleme linki ve son bölüm Youtube izleme linki...
Her gün gündemi belirleyen program Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de canlı yayın ile ATV ekranlarında. Türkiye'nin konuştuğu Fadime Arslan'ın ölümü hakkında son gelişmeler canlı yayında. Dayakçı gelinler Fadime Arslan'ın öldüğü günü anlattı. İşte Müge Anlı canlı yayını bugün 9 Nisan Cuma full izleme linki ve ATV canlı izle linki Youtube linki...
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE 9 NİSAN CUMA
MÜGE ANLI 8 NİSAN PERŞEMBE TEKRAR İZLE YOUTUBE
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Niliüfer 13 gün sonra evlendiği adamla ortaya çıktı. 13 gün sonra annesiyle buluşan Nilüfer ve imam nikahlı eşi ile stüdyoya geldi.
Küçük gelin Fidan Fadime Arslan'a uygulanan şiddet görüntülerini tehdit amacıyla mı çekti? Fadime Arslan neden ve nasıl öldü?
ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 9 NİSAN 2021 CUMA
08.00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber