Müge Anlı canlı yayını bugün 9 Şubat Salı full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Şubat Salı) neler oluyor? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, şüpheli cinayetler çözülüyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 9 Şubat Salı canlı yayın ve tekrar linki haberimizin detaylarında...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV CANLI İZLE (9 ŞUBAT SALI)

MÜGE ANLI (8 ŞUBAT PAZARTESİ) TEKRAR YOUTUBE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hiç görmediği annesi Yasemin Köroğlu'nu arıyor. 1989'da İstanbul Bakırköy'de bir hastanede doğru. Annesinin doğumdan sonra bırakıp kaçtığını öğrendi. Büyüten annesini 4, babasını ise 12 yaşında kaybetti. Tasarımcı Burcu Tolga'nın annesi nerede? Burcu Tolga’nın kuzeni canlı yayında. Hakan Bey, Burcu’nun annesinin Eskişehir’de yaşadığını belirtti.

Teyzelerini hep kaybettiklerini ve herkesin neredeyse annesini kaybettiğini belirtti. Dayısını da kaybettiklerini söyledi. Burcu’nun inanılmaz bir şekilde annesine benzediğini söyledi. Hiç görmediği annesinin fotoğrafını 31 yıl sonra canlı yayında gördü. 5 yıldır kayıp olan İbrahim Bey hakkında, ateşli silahla adam öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme, adam kaçırma gibi 5 farklı suçtan cezası olan ve aranan bir adam olduğunu belgeler gösterildi.

İbrahim Bey’in bir çeteye üye olduğu ve tetikçilik yaptığı iddia edildi. 35 yıllık eşinin kendisinden 14 yaş küçük şoförü tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. 5 çocuk 4 torun sahibi kadın nerede?