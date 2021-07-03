Müge Anlı duyurdu: 3 yıldır çözülemeyen Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde önemli gelişme: Büşra Büyükşen'e hipnoz yapılacak!

Müge Anlı tarafından yapılan açıklamada, 3 yıldır aydınlatılamayan Necla ve Metin Büyükşen cinayetinin baş şüphelisi ve çiftin tek çocukları Büşra Büyükşen'in hipnozla konuşturulacağı belirtildi.

Sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, yaklaşık üç yıl önce, Konya'da Necla - Metin Büyükşen cinayetinin işlendiği programa, olay anında evde olan ve ölü taklidi yaparak kurtulduğunu öne süren Büşra Büyükşen de katıldı.

JANDARMA VE DOKTOR EŞLİĞİNDE HİPNOZ YAPILACAK

Hayatını kaybeden çiftin tek kızı olan Büşra, çelişkili ifadeleri ile cinayetlerin de şüphelisi konumuna geldi. Müge Anlı, programının sezon finali olan son bölümünde Büşra'ya bir jandarma ve doktor eşliğinde hipnoz yönteminin uygulanacağını söyledi.

JASAT ekiplerinin ise başta Büşra olmak üzere tüm aile üyelerinin yeniden ifadelerini alacağı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil mahallesindeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

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BÜŞRA BÜYÜKŞEN KİMDİR?

Büşra Büyükşen İlahiyat fakültesinden mezun. Konya'da ailesiyle yaşıyordu. 3 yıl önce anne ve babası cinayete kurban gitti. Tek tanık olarak bilinen Büşra Büyükşen Müge Anlı'da katili görmediğini söylese de kimseyi inandıramadı. Çiftin iki oğlu da programda bildiklerini anlattı. Osman Büyükşen anne ve babasının bulunması için adeta yalvardı. Osman Bey, cinayette kardeşi Büşra, Uğur ve Uğur'un eşi Betül ile ailesinden şüphelendiğini söyledi. Uğur ve Betül'ün öldürülen çift ile önceden mehir yüzünden kavgalı oldukları biliniyor.

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Öte yandan cinayetin Büşra ve ya Betül'e aşık birinin de işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak Büşra sevgilisi olmadığını sadece önceden konuştuğu birileri olduğunu söyledi.

HİPNOZ NEDİR?

Hipnoz, psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası haldir. Terimi ilk kullanan, Yunan mitolojisindeki uyku ilahının adından (Χυπνος) esinlenen İskoç hekim S. James Braid'dir (1795-1860). İlk zamanlar sihirbazlık ya da büyücülüğün bir dalı gibi görülen hipnotizma bilim çevrelerince önceleri mesmerist bir uygulama sanılarak aşağılanmışsa da, 19. yüzyılın sonlarında kimi psikoloji çevrelerinin, özellikle Salpetrier ve Nancy ekollerinin reddetmek yerine fenomene bilimsel araştırıcılıkla yaklaşıp, fenomeni bilimsel deneylerle sistemli bir şekilde incelemesi sonucunda, hipnoz bilim alanındaki yerini almıştır.

Hipnoz, ruh ve beden ilişkisinin (sonuçta perispri ve beden ilişkisinin) gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir.

Hipnozun derinlik derecelerine ve özelliklerine göre farklı çeşitleri vardır. Başlıca üç hipnoz hali vardır: