Müge Anlı ekibinin muhabiri Naim, canlı yayında baraj gölüne girdi!
Müge Anlı, Nevşehir'de arabalarıyla birlikte kaybolan ve o günden bugüne aradan geçen 9 yılı aşkın süredir bir haber alınamayan Tunç Boztepe ve Selda Grosle'nin dosyasını yeniden açtı. Anlı'nın ekibinden Naim adlı muhabir, çiftin olduğu düşünülen baraj gölüne girerek çekim yaptı. O anlar canlı yayında gösterildi.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde 9 yıl önce şüpheli şekilde kaybolan Selda Grosse ve Tunç Boztepe'den Bayramhacılı barajında iz aranıyor. Selda Grosle’nin kimliğinin gölün yanında bulunması ekipleri baraj gölüne yönlendirdi
Genç kadının kimliğinin buraya kasten atılmış olma ihtimali ya da su altında bulunan arabadan su yüzüne çıkmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.
Müge Anlı konu hakkında sık sık canlı yayında son gelişmeleri aktarıyor. Son olarak 24 Şubat tarihli yayında Müge Anlı ekibinin muhabiri Naim, göle girerek çekim yaptı. O görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.