Müge Anlı ekibinin muhabiri Naim, canlı yayında baraj gölüne girdi!

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 9 yıl önce şüpheli şekilde kaybolan Selda Grosse ve Tunç Boztepe'den Bayramhacılı barajında iz aranıyor. Selda Grosle’nin kimliğinin gölün yanında bulunması ekipleri baraj gölüne yönlendirdi

Genç kadının kimliğinin buraya kasten atılmış olma ihtimali ya da su altında bulunan arabadan su yüzüne çıkmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor.

Müge Anlı konu hakkında sık sık canlı yayında son gelişmeleri aktarıyor. Son olarak 24 Şubat tarihli yayında Müge Anlı ekibinin muhabiri Naim, göle girerek çekim yaptı. O görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.