Müge Anlı Exxen'e mi geçiyor? Acun Ilıcalı ile anlaştığı söylenmişti! Sosyal medyayı sallayan iddiaya ünlü sunucudan flaş yanıt geldi! Müge Anlı Exxen'e mi geçiyor? sorusu gündemde yer alıyor. 13 sezon boyunca ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Araştırmacı Gazeteci'nin yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edilmişti. Sosyal medyada çok konuşulan iddianın ardından Müge Anlı'dan ilk açıklama

1 10 Müge Anlı yıllardır ATV ekranlarında sunduğu programını Exxen'e mi taşıyor? 2 Temmuz Cuma günü sezon finali yapan program Eylül ayında yeni sezona Exxen'de mi başlayacak ATV'de mi?