Müge Anlı feryat figan ağladı! 13 gündür aranan Sevda Kılıç metruk binada perişan halde bulundu! Canlı yayında ailesini reddetti!

Gaziantep Şehit Kamil'de ailesi ile birlikte yaşadığı evden kaybolan 2 çocuk annesi Sevda Kılıç'a 13 gündür ulaşılamıyordu.

Kayıp Sevda Kılıç'ın evi terk ederken bıraktığı mektup şüpheli bulunmuştu. Sevda Kılıç emniyete gidip, "Ben hayattayım ama ne eşimle ne ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde ifade verdi. Şiddet gördüğünü ve fotoğraflarını komşusuna attığı iddia edilen Sevda Kılıç'ın eşi o görüntüler hakkında kendisini, "Dövmedim, onlar sivilce" şeklinde kendisini savundu.

METRUK BİNADA PERİŞAN HALDE BULUNDU

Günlerdir Müge Anlı ekibi tarafından sokak sokak aranan Kılıç, metruk bir binada bulundu. Müge Anlı'nın programına görüntülü olarak katılan Sevda, ailesiyle canlı yayında 13 gün sonra yüz yüze geldi. Genç kadın ailesinin yanına dönmeyi reddederken annesinin feryatları yürekleri dağladı.

MÜGE ANLI'NIN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Müge Anlı yaşanan olayların ardından göz yaşlarına hakim olamadı. Sevda Kılıç'ın ilk olarak 16 yaşında kaçırıldığını ve kaçıran zanlının tutuklanmamasını göz yaşları içinde anlattı. İlk başta önlem alınmadığı taktirde olayların bu noktaya kadar ulaştığını ve insanların hayatlarının mahvolduğunu belirten Anlı, genç kadını kurtarabilmek için yetkililerden yardım talep etti. İlgili kurumlar Sevda'nın güvenli bir yerde olması ve tedavi görebilmesi için devreye girdi.

MÜGE ANLI'DA SEVDA KILIÇ OLAYI NEDİR?

19 Kasım 2021 günü Gaziantep Şehit Kamil'de ailesi ile birlikte yaşadığı evden kaybolduğu ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen Sevda Kılıç'a 13 gündür ulaşılamıyordu. Kayıp kadının evde bulunan garip mektubu dikkat çekti. 2 çocuk annesi kadının, yanına kimliğini aldığı da belirtiliyor.

Sevda Kılıç bulundu ancak ailesiyle görüşmek istemediğini belirtti.