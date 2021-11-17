Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanacak olan bölümünü izlemek isteyenler "Müge Anlı full izle 17 Kasım 2021 Çarşamba| 17 Kasım 2021 Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert full, tek parça izle YOUTUBE" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI FULL İZLE 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA | 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA MÜGE ANLI İLE TATLI SERT FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 17 Kasım Çarşamba (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU 17 KASIM 2021

Nurgül Beyhan cinayetinde önemli gelişme. ''kiralık katil'' iddiası araştırılacak. Senem Hanım, Kerem Bey, Necmettin Bey Bakırköy adliyesine giderek Dilaver Bey hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisi verilirken Kerem Bey o gizli tanığın bir Bulgar bu işi yapmış demesinde de Dilaver Beylerin parmağı olacağını, zira o kişinin tek başına evi bulamayacağını vurguladı. 2,5 yaşındaki küçük kıza ne oldu? Havadan ve karadan yörük kızı Müslüme'yi arama çalışması. Ekipler uçurumdan da iple inerek kör noktaları aradı. Müslüme'nin dedesi, 7 gün olduğunu hala olmadığını, umudunun artık kesildiğini söyledi. Daha önce kadın cenazesinin bulunduğu obruğa da bakıldı. Müslüme'nin abisi kardeşinin yaşadığını düşündüğünü ama nerede olduğunu bilmediğini, 200 arkadaşın gelip baktığını ama olmadığını dile getirdi. 2 çocuk annesi kadının katili kim? Müge Anlı tam bir yıl önce Neslihan Hanım'ın ailesinin başvurduğunu, kardeşimizi arıyoruz kayıp dediklerini, aile tam yayına gelecekken Neslihan Hanım'ın ortaya çıktığını, dün de yayın yaparlarken Neslihan Hanım'ın boğazı kesilmiş, çıplak halde bir arazide bulunduğunu, 7 tane bıçak izi olduğunu söyledi. Dere yatağında öldürülmüş halde bulunan Abdurrahman Aysu'nun katili kim? Tire'deki bağ evinde av tüfeğiyle vurulan 2 çocuk babası Hüseyin Yüksel'in katili kim?

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 16 KASIM 2021

Müslüme 7 gündür kayıp. Müge Anlı çalışmanın yedinci günü olduğunu, herkesin aradığını hatırlatarak kızdan hala bir haber olmadığını, artık gözlerin aile fertlerine çevrildiğini, bu çocuk burada değil dediklerini aktardı. Müge Anlı bir yoldan içeri patika yol gittiğini, obaların da her birinin mesafe ile dizildiğini ve daha o obaya yeni gidilmiş olduğunu, ailenin hiçbir husumetlimiz yok dediğini, bu çocuk orada olsaydı bulunurdu denildiğini söyledi. Ailesi kimden, neden şüpheleniyor? Küçük kız kaçırılmış olabilir mi? Müslüme'nin annesi Selvi Hanım, çocuğunu kaybettiğini, çocuğunu bulmak istediğini, özlediğini dile getirince Müge Anlı, arama çalışmalarını yapanların bu çocuk kendi başına gitmiş olamaz, başına bir iş mi geldi bu çocuğun dediklerini aktardı. Selvi Hanım, bilmediğini, sadece kaybolduğunu bildiğini, hiç çığlık ağlama, araba sesi hiç duymadığını ifade etti. 3 çocuk babası kayıp muhtara ne oldu? Dilay Hanım'ın köyüne gelindi ve köyün iki çatala ayrıldığını, Muhammet Bey'in sapaktan içeri girdiğini, Mehmet Bey'in de sapmadan köyün çıkışında 15-20 dakika beklediğini, köye minibüs girdiğini, arkadaşına sesli mesaj attığını, arkadaşının kendisini aradığını çıkacağım dediğini, silah sesi geldiğini ve bir daha arkadaşından haber alamadığını, kendisini zaten görenlerin de olduğunu iddia etti. Manisalı marangozu kim, neden öldürdü?