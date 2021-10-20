Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ATV ekranlarında saat 10.00'da başlayan programın bugün yayınlanan olan bölümünü tekrar izlemek isteyenler "Müge Anlı full izle 20 Ekim 2021 Çarşamba | Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 20 Ekim Çarşamba" başlıklarıyla internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor.

MÜGE ANLI FULL İZLE 20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV FULL İZLE 20 EKİM ÇARŞAMBA

ATV ekranlarından yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 20 Ekim 2021 Çarşamba (bugün) yayınını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NELER OLDU 20 EKİM 2021?

Nurgül Beyhan'ın eşi için ''yasak ilişki'' iddiası... Nurgül Beyhan intikam kurbanı mı? Yaşar Bey, asılsız iddialarda bulunan kişi olan Kerem Bey'in önce aynaya bakmasını, kendi hayatında bir tek kadın olduğunu onun da eşi olduğunu iddia etti. Yayınlanan eski röportajda, Raziye Hanım, bir tarafta torunu bir tarafta oğlu olduğunu, torunun gelip oğlunu öldürdüğünü söylerken Dilaver Bey, yeğeninin kendilerine pusu kurduğunu, Yusuf, kardeşi ve annesinin bu çatışmayı gerçekleştirdiğini söyledi. ''Dj Gezgin'' cinayete mi kurban gitti? Rukiye Hanım'ın eşi Muammer Bey ve Fatma Hanım'ın oğlu Alim Bey de stüdyoda. Muammer Bey, kayınvalidesinin ceset yeri ile ilgili bir şey anlatmadığını ama "Kardeşimi halıya sardılar, iki kişi geldi aldı götürdü" diye anlattığını, hatta o an telefonu kendisi değil annesinin açtığını "Gel kayınvaliden her şeyi itiraf edecekmiş" dediğini, sonra telefonda kendisinin konuştuğunu "Dayını Cemal öldürdü, halıya cesedi sardılar iki kişi geldi götürdü" dediğini iddia etti. Müge Anlı, aynı şeyi anlattıklarını söyleyip 6 Şubat'ta hastaneye değil direkt Cemal Bey'in evine gidildiğini, o gün Mehmet Bey'in komaya girdiğini, 20 Şubat'ta Mehmet Bey'in vefat ettiğini, 6 gün ölü olarak evde kaldığını 20 Şubat'ta 22.00'da öldüğünü, 26 Şubat'a kadar cenazenin evde kaldığını söyledi.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU 19 EKİM 2021

38 yaşındaki Mehmet Karahan'a ne oldu? Fatma Hanım, 6 Şubat'ta sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, aralarında ne olduğunu bilmediğini, mutfağın kapısını kapatıp öyle konuştuklarını, sevgilisinin başında korumalar olduğu için kardeşinin şikayetçi olamadığını iddia etti. Fatma Hanım, sevgilisinin kardeşine çok kötü vurduğunu, kardeşinin komaya girdiğini ve sonra da komadan çıkamadığını, sonra öldüğünü, polise falan da haber veremediğini zira evden çıkamadığını, sevgilisinden korktuğunu söyledi. Radyocu Mehmet Karahan ile ilgili iddialar... Kızı konuştu. Rukiye Hanım, dayısı fenalık geçirdiğinde annesinin "Teni sıcaktı, su verdim ağzına su geri çıktı" dediğini, annesinin bir kadına halıya sarıp götürdüler dediğini, annesi işin içinde olmasa dayısının öldürüldüğünü nereden bileceğini sordu. Hanımefendi, hastanede Fatma Hanımlarla tanıştığını, kendi odalarında bir süre kaldıklarını sonra özel bir odaya gittiklerini, Fatma Hanım'ın annesinin "Benim oğlum kayboldu" deyip ağladığını, Cemal Bey'in sürekli aradığını odada kim varsa konuşmak istediğini, Fatma Hanım'ın da odada kim varsa onlara telefonu uzattığını dile getirdi. Hanımefendi, Fatma Hanım'ın sürekli kendisini acındırdığını, kendisini de kandırdıklarını, tuzağa düşürdüklerini, kendisinin o dönem kayıpları olduğundan aklının başında olmadığını, onların da kendisini olayın içine çekmeye çalıştığını belirtti.