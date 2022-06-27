İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bayram yoğunluğu başladı! Fiyatlar düşecek mi?27 Haziran 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıTam bitti derken, hikaye başa sarıyor! Uğur Şahin açıkladı: "Yeni dalga kapıda! Sonbaharda yeniden maske takmaya..."2022 ALES başvuru tarihi | ALES son başvurular ne zaman? Sınav ücretleri ne?Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan hamile mi?Günlük burç yorumları 27 Haziran 2022 Pazartesi | Boğa günün tadını çıkar, Başak kendine üzülmeyi bırak!Kabine kritik konular için toplanıyor! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına zam gündemde...Engelli ağabeyini vurarak öldürdü, savunmasıyla kan dondurdu! "Acılarından kurtarmak istedim"Milyonlarca adayın beklediği gün geldi! ALES başvuruları başladıKastamonu'da sel felaketi! Kaymakam vatandaşları uyardı! "Panik yapmadan tedbirlerimizi alalım"
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan hamile mi?

Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan hamile mi?

Programının canlı yayınında evleneceğini açıklayan ünlü sunucu Müge Anlı'nın hamile olduğu iddia edildi. Peki Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan hamile mi?

Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan hamile mi?

Geçtiğimiz günlerde programının canlı yayınında evleneceğini açıklayan Müge Anlı hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı'nın hamile olduğu ve bebeğinin cinsiyetinin bile belli olduğu öne sürüldü. Peki Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan hamile mi? İşte detaylar...

Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan hamile mi?

MÜGE ANLI HAMİLE MŞ? MÜGE ANLI, ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NDAN HAMİLE Mİ?

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Müge Anlı hakkında hamilelik dedikoduları ortaya atıldı. Ani evlilik kararı vermesindeki nedenin ise hamile kalmasından dolayı olduğu belirtiliyor. Ancak bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle bekleyiş sürüyor. 

Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan hamile mi?

Ünlü sunucunun canlı yayında evliliği açıkladığı gibi yakında hamileliğini de açıklayacağı düşünülüyor. Oldukça sade bir nikah ve evlilik istemesi de dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde kına gecesinin gerçekleştiği biliniyor.

Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan hamile mi?

{TITLE_STRIP}Müge Anlı ne zaman evleniyor? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli mi?

{TITLE_STRIP}Daha dün evleneceğini açıklayan Müge Anlı hızlı çıktı! Ortaya çıkan gerçeğe kimse inanamadı! "Müge ne yaptın hemen?"

{TITLE_STRIP}Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

{TITLE_STRIP}Ünlü sunucu Müge Anlı müjdeyi canlı yayında verdi! Evleneceğini duyurdu! "Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu"

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT