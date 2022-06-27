Geçtiğimiz günlerde programının canlı yayınında evleneceğini açıklayan Müge Anlı hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı'nın hamile olduğu ve bebeğinin cinsiyetinin bile belli olduğu öne sürüldü. Peki Müge Anlı hamile mi? Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan hamile mi? İşte detaylar...

MÜGE ANLI HAMİLE MŞ? MÜGE ANLI, ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NDAN HAMİLE Mİ?

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Müge Anlı hakkında hamilelik dedikoduları ortaya atıldı. Ani evlilik kararı vermesindeki nedenin ise hamile kalmasından dolayı olduğu belirtiliyor. Ancak bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle bekleyiş sürüyor.

Ünlü sunucunun canlı yayında evliliği açıkladığı gibi yakında hamileliğini de açıklayacağı düşünülüyor. Oldukça sade bir nikah ve evlilik istemesi de dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde kına gecesinin gerçekleştiği biliniyor.

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