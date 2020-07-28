Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümler saat kaçta? Sezon finali ne zaman?

Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu 1Haziran Pazartesi itibari ile canlı yayınlarına başladı. Hafta içi her sabah saat 10'da izleyiciyle buluşan program yine merakla izleniyor.

Sabah kuşağının en sevilen programını yapan Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.

Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını yine Müge Anlı'da bulacak. Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olmaya devam ediyor.

Karanlık olayları detaylı araştırmalarla çözüme kavuşturan Müge Anlı ve ekibi, canlı yayınlarında ağırladığı konukların akıl almaz hikayeleriyle de reyting rekorları kırıyor. Yaptığı programın yankısı günlerce sürüyor. Adeta bir polisiye filmi gibi ,izleyici kitlesini heyecanla ekrana bağlıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Müge Anlı ile Talı Sert programının bu sezon ne zaman final yapacağı belli oldu. Dün sabah Müge Anlı sezon finali tarihini açıkladı. Programın 30 Temmuz Perşembe günü sezon finali yapacağı aktarıldı. Kayıpların bulunduğu, cinayetlerin aydınlatıldığı programın yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Müge Anlı yaptığı açıklamada ayrıca tüm izleyicilerini koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir.

MÜGE ANLI ESKİ EŞİ KİMDİR?

Müge Anlı bir kere evlenmiştir. O da 1993 yılında hayatını birleştirdiği 2008 yılında ayrıldığı Burhan Akdağ’ladır. Burhan Akdağ’da Müge Anlı gibi gazetecidir. Burhan Akdağ 3 kere evlenmiştir. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı ile olmuştur. Müge Anlı ile eşi olaylı bir şekilde boşanmışlardır. Müge Anlı eşini şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayet etmiştir. Basında bu konuyla ilgili birçok iddia yer almıştır. Koynumdaki Yılan isimli bir kitabı vardır.



Burhan Akdağ'ın kitabından bir alıntı, "Cumayı cumartesiye bağlayan gece heyecandan neredeyse hiç uyuyamadım. Her tarafım kıpır kıpırdı. Hayal kuruyordum. O cumartesi günü saat sabah on gibi Kadıköy Hasanpaşa' daki İcra Dairesi'nin önündeydim. Binalara bakan bankın üzerinde oturmuş heyecanla buluşmayı bekliyordum. Halbuki saat on ikide buluşacaktık. Her yer bomboştu, içeride sadece bir polis memuru vardı nöbette, bir de ben vardım dışarıda. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Hayatım boyunca hiç böyle bir heyecan yaşadığımı hatırlamıyordum. Sevgilisini bekleyen yeni aşık gibi belki ondan da yoğun bir heyecan içindeydim. Dakikaları sayıyordum, 2 saat giderek uzuyordu. Onikiye çeyrek kala pedagog geldi. Giden gelen arabaları gözetliyordum, arabayla geleceklerini düşünüyordum çünkü. Fakat birden bir taksi yanaştı, taksinin arka sol camında Lidya'yı gördüm. Aylardır görmediğim benim küçüğüm, her şeyim, 'Lidoş'um oradaydı işte, içimdeki heyecanı, mutluluğu anlatmam imkansız, adeta bayılacak gibiydim, şu anda bile bunları yazarken aynı heyecanı tekrar yaşıyorum. Heyecandan ayağa bile kalkamadım"

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan bir kızı var. Kızının isminin ise Lidya olduğu biliniyor.