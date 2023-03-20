Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"

AK Parti Milletvekili adayı olacağı iddia edilen sabah kuşağının en sevilen kadın sunucularından olan gazeteci Müge Anlı iddialara yanıt verdi.

YAYINLAMA
Google News
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"

Seçimlere sayılı günler kala partililer bir yandan Cumhurbaşkanı adaylarını açıklarken bir yandan da milletvekilli adayları da tek tek açıklanmaya devam ediyor. ATV'nin sevilen sunucularından olan ve birçok kayıp ve cinayetin sor perdesini aralayan Müge Anlı'nın milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti. O iddialara ise Müge Anlı bugün açıklık getirdi.

"BENİM HİÇ SİYASETLE ALAKAM YOK YAPMAK İSTERSEM, ONU DA YAPARIM"

Müge Anlı bugün programında konuya ilişkin şu ifadelerle açıklık getirdi. Anlı, "Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş. Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç! "Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz, bakanlıkta da kadınlar görürsünüz, ekranda da kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım ama yok. 2,5'a aday maday olmam ben. En az 25-30 yapın da şanımız yürüsün."

İlgili Haberler
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Son Haberler
Dr. Cağrı Mert Bakırcı kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? Cağrı Mert Bakırcı'nın biyografisi
Dr. Cağrı Mert Bakırcı kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? Cağrı Mert Bakırcı'nın biyografisi
Mart bereketli geçti! Kocaeli'de Yuvacık Barajı doldu taştı!
Mart bereketli geçti! Kocaeli'de Yuvacık Barajı doldu taştı!
TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"
TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi!
4 Parti bugün Cumhurbaşkanlığı aday başvurusu için YSK'nın yolunu tuttu!
4 Parti bugün Cumhurbaşkanlığı aday başvurusu için YSK'nın yolunu tuttu!
Çok Okunanlar
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü
Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında yer almayacağını belirtti! Tek başına yola devam edeceklerini açıkladı!
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında yer almayacağını belirtti! Tek başına yola devam edeceklerini açıkladı!
Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı
Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”