Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"

Seçimlere sayılı günler kala partililer bir yandan Cumhurbaşkanı adaylarını açıklarken bir yandan da milletvekilli adayları da tek tek açıklanmaya devam ediyor. ATV'nin sevilen sunucularından olan ve birçok kayıp ve cinayetin sor perdesini aralayan Müge Anlı'nın milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti. O iddialara ise Müge Anlı bugün açıklık getirdi.

"BENİM HİÇ SİYASETLE ALAKAM YOK YAPMAK İSTERSEM, ONU DA YAPARIM"

Müge Anlı bugün programında konuya ilişkin şu ifadelerle açıklık getirdi. Anlı, "Milletvekilliği teklifi gelmiş bana AK Parti'den. Ama iktidar kulislerinde benim yüzde 2 ve 2 buçuk oyum olduğuna inanılıyormuş. Bir kere çok az. Sırf 2 buçuğa razı olmam. Niye 2.5 olsun ya! Ben bugün kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç oy alıyorum. Hiç! "Ama böyle oturduğunuz yerden benimle ilgili abuk sabuk haberler yapmayın vallahi. Benim hiç siyasetle alakam yok. Yapmak istersem, onu da biliyorsunuz ki yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz, bakanlıkta da kadınlar görürsünüz, ekranda da kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım ama yok. 2,5'a aday maday olmam ben. En az 25-30 yapın da şanımız yürüsün."