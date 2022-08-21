Müge Anlı ne zaman başlayacak 2022? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi açıklandı mı? Gelen bilgilere göre ATV, elinde bulunmayan nedenlerden ötürü Müge Anlı ile Tatlı Sert programını durdurma kararı aldı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

29 Ağustos'ta tarihinde ekranlarda yayınlanması beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için erteleme kararı alındığı iddia edildi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Teknik problemlerden dolayı programın 5 Eylül'de ekranlara gelmesi düşünülüyor. Fakat henüz ATV cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil...