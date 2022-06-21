Ekranların sevilen sunucusu, araştırmacı gazeteci Müge Anlı geçtiğimiz gün, kendi programının canlı yayınında evleneceğini açıklamıştı. Sevenleri nikah tarihini merak etmeye başladı. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Müge Anlı ne zaman evleniyor? Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli mi?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

MÜGE ANLI NE ZAMAN EVLENİYOR? MÜGE ANLI VE ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NUN NİKAH TARİHİ BELLİ Mİ?

Müge Anlı "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum! Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim." ifadelerini kullanarak evleneceğini açıklamıştı.

2.Sayfa'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, 25 Haziran Cumartesi günü de nikah masasına oturacak.

Çiftin, aile arasında gerçekleşecek sade bir tören ile evleneceği söylendi.

Daha dün evleneceğini açıklayan Müge Anlı hızlı çıktı! Ortaya çıkan gerçeğe kimse inanamadı! "Müge ne yaptın hemen?"

Ünlü sunucu Müge Anlı müjdeyi canlı yayında verdi! Evleneceğini duyurdu! "Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu"

Müge Anlı kiminle evleniyor? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?