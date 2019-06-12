Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2019? Müge Anlı sezon finali tarihi

Gündüz kulağının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman tatile gireceği hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapacak? Müge Anlı ne zaman bitecek? Tüm detaylar haberde.

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Türkiye'nin sevdiği ve güvendiği isim Müge Anlı, 10 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sezon finali tarihini açıkladı. Müge Anlı, 21 Haziran tarihinde sezon finaline girecek.

MÜGE ANLI KİMDİR?

2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.

Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir.

ATV'de yayınlanan programındaki dobra konuşmaları ile dikkat çekmektedir.

LİDYA MÜGE AKDAĞ KİMDİR?

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan bir kızı var. Kızının ismi Lidya. Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın velayetini alınca eski kocası ile gece yarıları karakollara taşan olaylar yaşandı. Burhan Akdağ'ın iddiasına göre Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın babası ile görüşmesine izin vermiyor. Müge Anlı ve Burhan Akdağ boşanma davalarından sonra mal varlığı yüzünden de mahkemelik olmuşlardı. Müge Anlı ve Burhan Akdağ'ın olaylı biten evliliklerinden Lidya Müge Akdağ ismini verdikleri bir kızları var. Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı medyadan uzak tutmaya çalışıyor.

BURHAN AKDAĞ KİMDİR?

Ben ilkokulda, ortaokulda, lisede iken arkadaşlarım bana, “Sen ileri de çok iyi bir gazeteci olacaksın” derlerdi. 83 senesinde başladığım gazeteciliği tam 33 yıldır soluksuz devam ettiriyorum. 50 yıldır yani yarım asırdır da fotoğraf çekiyorum. Güneş Gazetesi ile başladım. Haftalık Şey Gazetesi oradan da Tan Gazetesi’ne geçtim. Tan'ın Tan olduğu milyonlar sattığı dönemlerde çalıştım. Sabah Gazetesi kuruldu Sabah'a geçtim. Günaydın Gazetesi’ne geldim. Foto Spor'da çalıştım. İlk Alem Dergisini çıkarttım. Alem'de iken televizyon ile tanıştık ilk magazin programı Alemi yaptık. Oradan Kanal 6'ya transfer olduk. Top Secret Dergi ve programını yaptık. O da büyük ilgi gördü. Sonra Manşet dergisini yaptım. İbrahim Tatlıses'in Randevu Dergisini yaptım. Bunlar hep bilinenler. Onun haricinde görsel ve yazılı basında çok fazla imzam oldu. Kanal 6, Star TV, Show TV, Kanal D, ATV gibi o kadar çok kanalda çalıştım ki, çalışmadığım kanal kalmadı diyebilirim.

Ben spor muhabirliği de yaptım. İki dünya kupası takip ettim. Futbolu çok seviyorum. 1.lig maçlara gidip fotoğraflar çektim. Sonra Saraybosna’ya savaşa gittim. İki savaş gördüm. Güneydoğu'da olayların çok sıkı olduğu dönemlerde 90'lı yıllarda Hakkari'de Sarıyer-Yüksekova maçını izlemeye gittim...

3 evlilik yaptım ama 2 eşim var. Müge Anlı’yla 2 kez evlendim. Bir gün tartışmıştık boşanmak istediğini söylemişti. Ben de ‘boşanmazsan…’ diye söylendim. Ertesi gün boşandık. Sonra evlendiğimiz tarihte yine evlendik.

3 çocuğum var. İlk eşimden bir oğlum bir kızım var. Oğlum Metehan Amerika'da inşaat mühendisi. Kızım Aslıhan burada müzik öğretmeni. Müge Anlı'dan olan kızım Lidya da şu an okuyor. Aynı zamanda bir dedeyim. Oğlum Metehan'ın 2 kızı, Azra ve Arya var. Onlar da Amerika'da yaşıyorlar.

ATV HAKKINDA

Aslına bakarsak; en başta ATV’nin kuruluşuna öncü olan üç grup vardı. Dinç Bilgin (Bilgin Grubu), Hüznü Özyeğin (Fiba) ve Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Grubu).. Bu üç oluşumun meydana getirdiği Satel adlı şirket ile ATV’nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Fakat daha sonra Özyeğin; hisselerini iki ortağa devrederek ATV’den ayrıldı. Çünkü tüm zamanını ve enerjisini Finansbank’ın büyümesine vermek istiyordu. Böylece Satel grubunu Bilgin ve Çukurova olmak üzere iki grup yönetmeye başladı. İlerleyen zamanda bu iki grup arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucunda Dinç Bilgin bir şekilde ATV’de kontrolü eline aldı, tüm isim haklarını Merkez Yayıncılık’a devretti ve kanal bu şekilde yayın hayatına devam etti.

2002 yılında ise kanal Ciner Grubu’na devredilmiş ve yayın hayatına bu şekilde devam etmiştir. 2007 yılında da Çalık Holding’in şirketlerinden biri olan Turkuvaz AŞ’ye satılmıştır. Sabah gazetesi ile sürekli aynı kaderi paylaşan ATV’nin bu gazeteyle aynı sahipleri olduğunu zaten hepimiz biliyoruz.

Bugün ATV’de yayınlanan diziler şunlardır:

-Karadayı (2012’den beri)

-Kaçak (2013’ten beri)

-Kara Para Aşk (2014’ten beri)

-Kertenkele (2014’ten beri)

Ayrıca Bedel, Sevdam Alabora, Kara Ekmek, Racon, Eve Dönüş gibi ilerleyen zamanda yayınlanması planlanan diziler de bulunmaktadır.

Diziler dışında ATV; “Kim Milyoner Olmak İster?”, “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, “Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru” gibi programlarla da izleyicisine hizmet etmiştir. Ayrıca son birkaç yıldır Ramazan ayında Nihar Hatipoğlu’nun iftar ve sahur programlarının yayınlanmasıyla da kanal değerini ve izlenme oranını epey arttırmıştır..:)

Yeni dizilerden ve programlardan arta kalan vakitlerde ise Adanalı, Alemin Kralı, Yahşi Cazibe ve Bugünün Saraylısı adlı dizilerin tekrar bölümleri yayınlanmaktadır.

Yayına başlamasından günümze kadar ATV’de toplam 270 cıvarında dizi yayınlanmıştır. (Bitirilen ve yarım kalanlar beraber) . 70’ten fazla da yarışma ve komedi programı da bu kanalda emek vermiştir.

2015 yılına geldiğimizde ATV; Turkuvaz Medya Grubu’nun himayesinde Türkiye, Azerbaycan, Avustralya, Romanya, ABD ve birçok Avrupa bölgesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Genel merkezi Beşiktaş’tadır. ATV Avrupa, a Haber, a Spor, Minika çocuk, Minika Go gibi kanallarla farklı kitlelere hitaben de yayın yapmaktadır.

ATV frekansı:

–Türksat 4A: 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)

–DFH network: 1. Kanal

–Türksat TKGS: 2. Kanal (HD), 670. Kanal (SD)

–D-Smart: 25. Kanal (SD/HD)

–Digitürk: 25. Kanal (SD), 325. Kanal (HD)

–Filbox: 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)

–Kablo TV: S 7 (SD)

Teledünya: 7. Kanal (SD), 24. Kanal (SD)