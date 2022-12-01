HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı programda çılgına döndü! O görüntüler sonrası esti gürledi: "Böyle adamların birkaç tanesini Taksim'de sallandıracaksın"
Müge Anlı bugün programına katılan bir kadının çocuklarının eşi tarafından zorla kaçırılıp darp edildiğini duyduktan sonra gelen görüntüleri izleyince adeta ateş püskürdü.
YAYINLAMA
Son Haberler
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Çok Okunanlar
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"