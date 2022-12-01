Müge Anlı programda çılgına döndü! O görüntüler sonrası esti gürledi: "Böyle adamların birkaç tanesini Taksim'de sallandıracaksın"

Müge Anlı bugün programına katılan bir kadının çocuklarının eşi tarafından zorla kaçırılıp darp edildiğini duyduktan sonra gelen görüntüleri izleyince adeta ateş püskürdü.

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Müge Anlı programda çılgına döndü! O görüntüler sonrası esti gürledi: "Böyle adamların birkaç tanesini Taksim'de sallandıracaksın" 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 25 yaşındaki Derya Öncü'nün 8 yıllık eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını, 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını iddia etti.

Örücü, eşi Cumali Örücü'nün 6 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığını da söylemesi sonrası eşi Cumali yayına bağlanarak şiddet iddiaları reddetti.

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