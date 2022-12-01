Müge Anlı programda çılgına döndü! O görüntüler sonrası esti gürledi: "Böyle adamların birkaç tanesini Taksim'de sallandıracaksın" Müge Anlı bugün programına katılan bir kadının çocuklarının eşi tarafından zorla kaçırılıp darp edildiğini duyduktan sonra gelen görüntüleri izleyince adeta ateş püskürdü.