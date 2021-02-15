Müge Anlı programı neden kaldırıldı? Müge Anlı son bölüm (12 Şubat Cuma) yayını neden yok?

Gündüz kuşağının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 12 Şubat Cuma günü ekranlara geldi. Sevgi Kıranlı- Davut Kıranlı ile Semiha Cambaz- Muammer Cambaz arasında yaşanan kriz günlerdir izleyicileri ekranlara kilitledi. Son olarak Cuma günü yayımlanan programda konuşulanlar herkesi hayrete düşürdü.

MÜGE ANLI PROGRAMI NEDEN KALDIRILDI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her gün sosyal medyada programın tekrarını paylaşıyordu. Ama 12 Şubat Cuma günki yayın paylaşıldıktan sonra ilk defa sosyal medyadan kaldırıldı. Sebebi ise çok kişi tarafından araştırılıyor. Bildiğiniz üzere Davut Kıranlı'nın intihar haberi ortada dolaşıyor.

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MÜGE ANLI SON BÖLÜM (12 ŞUBATCUMA) YAYIN TEKRARI NEDEN YOK?

Birinci sebep olarak intihar olayı düşünülüyor. İkinci sebep olarak ise Cuma günü programa katılan Muammer Bey'in topluma kötü olduğu gerekçesiyle yayının silinmesi olarak düşünülüyor. Muammer Cambaz'ın canlı yayında evli ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı'yı öpmesi herkesi şoke etmişti. RTÜK'ün programa ceza kesmiş olabileceği gündemde.

Muammer Cambaz, Sevgi Kıranlı olayı nedir? Sevgi Kıranlı, Muammer Cambaz, kaç yaşında, nereli?